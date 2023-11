Težka noč za gorske reševalce: po mnogih urah boja z vetrom rešili planinko SiOL.net Kranjski gorski reševalci so v nočni reševalni akciji po mnogih urah boja z vetrom in meglo rešili tujo državljanko, ki se je na dobrih dva tisoč metrov visok vrh odpravila neprimerno opremljena in oblečena, za navigacijo pa je uporabljala aplikacijo Strava.

