Jutri bo sprva precej jasno z meglo po nižinah. Čez dan se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno. Krepil se bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do -3, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 8 do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija. Pri nas se bodo temperature gibale med 0 in 12 stopi ...