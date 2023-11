Policisti policijske postaje Logatec so včeraj po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi o hišni preiskavi pri 46-letnemu osumljencu na območju Logatca našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplja-rastlina. Najdeno ter zaseženo je bilo 50 sadik in okoli 1 kilogram že posušene prepovedane droge ter pripomočki za gojenje. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bo […]