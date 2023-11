Še en gojitelj trave Dnevnik Pri 46-letniku z območja Logatca so včeraj policisti opravili hišno preiskavo in našli prirejen prostor za gojenje prepovedane konoplje. Našli so 50 sadik, približno kilogram že posušene rastline in pripomočke za gojenje. Ko bodo policisti končali...

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Valentin Hajdinjak

Boštjan Šefic

Zoran Janković