Polovična uspešnost za moštvi iz New Yorka 24ur.com Ekipa New York Rangers je v severnoameriški hokejski ligi NHL Detroit Red Wings premagala s 5:3 in se na četrtem mestu po točkah izenačila z Vancouvrom, ki je tretji (19 točk). Druga ekipa iz New Yorka, Islanders, pa je doma izgubila, s 4:2 so bili boljši hokejisti Minnesote Wild.

