Civilna iniciativa ZA Pohorje brez vetrnih elektrarn in ZA Združena Akcija sta danes v Slovenski Bistrici pripravili tiskovno konferenco, na kateri so govorniki predstavili njihove aktivnosti in argumente za ohranitev Pohorja in proti vetrnim elektrarnam. Spomnimo, da projekt zajema postavitev 56 vetrnih elektrarn na Rogli, Treh kraljih in Arehu. Načrtovan kablovod pa bi naj potekal po drugi stran ...