Župani štirih občin, Slovenske Bistrice, Ruš, Oplotnice in Zreč, so danes ponovno izrekli odločen “Ne” vetrnim elektrarnam. Skupaj s predstavniki civilnih iniciativ, turizma in okoljskih organizacij so proti gradnji 56 vetrnih elektrarn na Pohorju, saj gre po njihovih besedah za prevelik poseg v naravo, okolje in tudi za škodljive vplive na ljudi. Družba Energija na veter namerava postaviti 56 vet ...