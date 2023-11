Po sporu in stavki vendarle posijala luč na koncu predora SiOL.net Po današnjem začetku stavke košarkarskih sodnikov na tekmah članskih tekmovanj pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije zaradi sodniških taks so predstavniki 1. SKL ter zastopnik sodnic in sodnikov vendarle dosegli dogovor. A še preden se bo kolesje članskih tekmovanj pod okriljem KZS lahko znova zavrtelo, morajo vpleteni najprej doseči dogovor še v preostalih članskih tekmovanjih, ob tem pa mora ...

Sorodno









Omenjeni KK Helios Domžale Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Dominika Švarc Pipan

Anže Kopitar