Stavkajoči košarkarski sodniki in predstavniki košarkarskih lig v Sloveniji so na pogajanjih o taksah za sodnike v sredo dosegli preboj in so blizu končnega dogovora, je za STA dejal predstavnik sodnikov Janez Pejovnik. Predlog stroškovnika bi tako lahko bil usklajen danes, nato ga mora potrditi še izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije (KZS).



