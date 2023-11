Ponosni, da ga imajo SiOL.net Luc Robitaille, Marcel Dionne, Dave Taylor in od danes Anže kopitar so štiri imena, ki se v vsej zgodovini kalifornijskega kluba lahko pohvalijo z doseženimi 400 zadetki v rednem delu lige NHL. "Ponosni smo nanj in srečni, da ga imamo," o svojem kapetanu pravi trener Todd McLellan.