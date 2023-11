Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki prepoveduje vse sadne, sladke in zeliščne arome v elektronskih cigaretah, razen okusa ali vonja tobaka ali mentola. Predlog zakona uvaja tudi prepoved kadilnic, torej popolno prepoved kajenja v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih.