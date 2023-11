Vlada nad kadilce: To bo v Sloveniji po novem prepovedano Lokalec.si Vlada je na seji sprejela predlog novele zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, je sporočila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Glavni novosti sta prepoved arom v elektronskih cigaretah in kajenja v kadilnicah. Novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov predvideva prepoved vseh arom v elektronskih cigaretah in kajenja v kadilnicah ter dopol ...

Sorodno





























Omenjeni Omejevanje uporabe tobačnih izdelkov Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Zoran Janković