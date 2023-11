Sodniki in klubi očitno le razvozlali gordijski vozel Dnevnik »Spor« glede višine taks med sodniki in košarkarskimi klubi, zaradi katerega so preložili sredine in četrtkove tekme pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije, je očitno razrešen, tekmovanja pa bi se lahko nadaljevala že v petek.

Sorodno















Omenjeni Cedevida Olimpija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Tanja Fajon