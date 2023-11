Vlada razrešila Georgija Bangieva Primorske novice Vlada je danes z mesta generalnega direktorja direktorata za prostor in graditev na ministrstvu za naravne vire in prostor razrešila Georgija Bangieva in na mesto vršilke dolžnosti generalne direktorice direktorata imenovala Natašo Bratina.

Sorodno





































Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša

Tatjana Bobnar

Luka Dončić