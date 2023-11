Nor večer grškega zvezdnika z napako SiOL.net Košarkarji Indiana Pacers so po dramatični končnici s 126:124 premagali Milwaukee Bucks, ki mu do zmage ni pomagalo niti 54 točk prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa, ki je dodal še 12 skokov. Še bolj tesno je bilo med Orlando Magic in Atlanta Hawks. Slednja je zmagala s 120:119, njen voz pa je z 41 točkami vlekel Trae Young.

