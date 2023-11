Košarkarji Dallas Mavericks so sinoči v ligi NBA prišli do nove zmage, na domačem parketu so bili s 144:126 boljši od Los Angeles Clippers. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je spet blestel v dresu teksaške zasedbe in zbral 44 točk, šest podaj in šest skokov.



