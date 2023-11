V okolici Maribora vlomil v hišo in ‘nakradel’ za skoraj 17 tisočakov predmetov Maribor24.si Mariborski policisti so bili včeraj, 9. novembra 2023, okoli 14.30 ure, obveščeni o vlomni tatvini stanovanjske hiše na območju Policijske postaje Lenart, so sporočili s PU Maribor. Neznani storilec je na silo vstopil v notranjost hiše, od koder je odtujil in si protipravno prilastil več kosov vrednejših predmetov, kot je zlatnina in drug nakit ter lastnika hiše oškodoval za okoli 16.700,00 evrov, ...

