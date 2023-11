Kot so sporočili s PU Maribor, so bili včeraj, 9. novembra 2023, okrog 22.50 ure, obveščeni, da je na območju Policijske postaje Maribor II prišlo do poka in poškodbe avtobusa, ki je vozil iz smeri centra Maribora proti Taboru. Policisti so na kraju opravili ogled, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je poškodovano steklo zadnjega dela avtobusa. Policisti še intenzivno zbirajo obves ...