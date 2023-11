Novomeški policisti so v zadnjih dveh dneh obravnavali 315 tujih državljanov, ki so nezakonito vstopili v državo. Zasačili so več tujcev, ki so prevažali državljane Turčije. Največ so jih obravnavali na območju Posavja, devet pa na območju policijske postaje Metlika. Postopki s tujci še niso zaključeni, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Prevažali državljane Turčije Policisti so v sredo ...