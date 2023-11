Danes ob 12.44 je na cesti Novo mesto - Metlika pri Bereči vasi voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste na brežino in se pri tem poškodovala. Na kraju so jo oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem ter na vozilu odklopili akumulator. preberite več » ...