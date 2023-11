Od Litije do Čateža je potekal že 37. tradicionalni pohod na martinovo soboto RTV Slovenija Martinova sobota je tradicionalno rezervirana za pohod po Levstikovi poti od Litije do Čateža. Pohodnike je 22-kilometrska pot najprej vodila čez Slatno in Jelšo do Liberge in naprej do Preske, kjer se razcepi na severno in južno.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Kaja Juvan

Tamara Zidanšek

Ana Bucik

Andreja Slokar

Luka Dončić