Tottenham vodil do 91. minute, nato pa ostal praznih rok 24ur.com Nogometaši Tottenhama so v 12. krogu angleškega prvenstva v gosteh izgubili proti Wolverhamptonu z 1:2 in zamudili vsaj začasen skok na vrh razpredelnice. V nedeljo bo na sporedu derbi kroga med desetouvrščenim Chelseajem in vodilnim Manchester Cityem.

