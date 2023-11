Godlja s denarjem, ki so ga dobrotniki darovali za nesrečnega gasilca Sandija: vmešal se je Šarec in se opekel! Reporter V avgustovskih poplavah je močno odmevala zgodba gasilca Sandija Zajca iz Mengša, ki je zaslovel med reševanjem otrok iz vrtca, medtem ko so mu doma narasle vode poplavile dom. Zajc se je v teh dneh obrnil na ministra za obrambo Marjana Šarca s prošnjo za

Sorodno

Omenjeni Marjan Šarec Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Robert Golob

Ilka Štuhec

Anže Kopitar

Miha Hrobat