Ko so avgusta silovite poplave prizadele Slovenijo, je gasilec Sandi Zajc skupaj s kolegi reševal malčke iz poplavljenega vrtca v Mengšu, medtem pa je bila njegova lastna družinska hiša poplavljena in uničena. Slovenci so se odzvali s številnimi donacijami, namenjenimi za pomoč Zajcu, vendar se je zdaj pojavil zaplet glede izplačila teh sredstev. Šarec sedaj pravi, da je zgodba globlja, kot se je ...