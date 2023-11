V Cirkulanah je bil ustavljen voznik kombiniranega vozila, ki ga je vozil državljan Romunije. V vozilu je prevažal enajst tujih državljanov, ki so bili brez veljavnih dokumentov. Voznik je bil pridržan in je bil zaradi nezakonitega spravljanja ljudi na ozemlje Republike Slovenije, priveden na Okrožno sodišče Ptuj. Tuji državljani so bili po končanem postopku odpeljani v azilni dom, so sporočili s ...