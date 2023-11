Tuj državljan pod vplivom alkohola zapeljal z vozišča, pridržan je bil do iztreznitve Vestnik V zadnjih 24 urah so pomurski policisti obravnavali šest prometnih nesreč, deset kaznivih dejanj, tri kršitve javnega reda in miru, eno povoženje divjadi, pridržali pa smo tudi enega voznika ter enemu kršitelju izrekli ukrep prepovedi približevanja.





