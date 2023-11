Država za obnovo po poplavah izplačala 410 milijonov evrov 24ur.com Do 9. novembra je država v sklopu sanacije posledic poplav prebivalcem, občinam in gospodarstvu skupaj izplačala 410 milijonov evrov. Sredstva so bila namenjena tako za neposredno odpravo posledic poplav, sanacijo posameznih objektov ter nujne občinske in državne infrastrukture, kot za ohranjanje delovnih mest.

