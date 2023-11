Država za obnovo po poplavah do zdaj izplačala 410 milijonov evrov Primorske novice Država je do 9. novembra prizadetim prebivalcem, občinam in gospodarstvu skupaj izplačala 410 milijonov evrov za sanacijo in obnovo po avgustovski ujmi, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Kot eno prednostnih nalog izpostavljajo dela na vodotokih, v okviru katerih so bili do četrtka posegi zaključeni na 590 deloviščih.

