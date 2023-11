Odbojkarice Nove KBM Branika so dobile zadnje in najbolj zanimivo srečanje 8. kroga državnega prvenstva. V derbiju so s 3:1 (20, 20, -23) ugnale Gen-I Volley in ga prehitele na drugem mestu prvenstvene razpredelnice, hkrati pa mu oddolžile za poraz v polfinalu lanskega prvenstva in v 1. krogu letošnjega.



Več na Ekipa24.si