Mariborčanke z zmago na derbiju kroga na drugo mesto Sportal Nedeljski derbi 8. kroga državnega prvenstva za odbojkarice med Nova KBM in Gen-I Volley je s 3:1 (20, 20, -23, 16) pripadel Mariborčankam, ki so se Novogoričankam oddolžile za poraz na prvi medsebojni tekmi sezone in jih prehitele na drugem mestu. Odbojkarice Calcit Volleyja tudi po osmi tekmi ne poznajo poraza, v soboto so bile s 3:0 (15, 11, 15) boljše od Grosupeljčank. Ankarančanke so doma s 3...

