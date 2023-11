Vodja opozicije Janez Janša je pozval na predčasne volitve. Po letu in pol vlade Roberta Goloba se ta namreč ne more pohvaliti z nobenim (omembe vrednim) političnim dosežkom. Njegovo vlado so doslej zaznamovale politične čistke, nespretno spopadanje s kriznimi situacijami in sprejemanje škodljivih politik, ki slabšajo kakovost življenja. V zadnjem času pa vlado pretresajo tudi notranji spori v st ...