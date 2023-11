Tako so se Golob in njegovi odzvali na porazne ankete: kdo hoče sprembe in ali jih lahko dobi? Reporter Po objavi ankete, ki kaže strm padec podpore vladi in priljubljenosti premierja Roberta Goloba, slednji napoveduje, da bo vlada delala še bolj trdo in si povrnila zaupanje. S tem se strinjajo tudi v SD in Levici, a pričakujejo spremembe. Do vlade so še bo

Sorodno