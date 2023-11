Vlada Roberta Goloba se sooča z izjemnim padcem podpore. Po letu in pol vlade Roberta Goloba državo tare propadajoče zdravstvo, obljubljene reforme so potisnjene daleč v prihodnost. Obnova po poplavah je zastala. Za vlado uničujoča sta bila tudi nastopa Tatjane Bobnar in Boštjana Lindava v državnem zboru. Edini uspeh, ki ga je vlada uspela do tega trenutka zabeležiti, je vzpostavljanje enoumja na ...