V Španiji odmeva čudežna obramba Oblaka, mladi Korošec živi sanje Sportal Slovenska nogometna reprezentanca danes začenja priprave na kvalifikacijska dvoboja z Dansko (17. november v Köbenhavnu) in Kazahstanom (20. november v Ljubljani), na katerih si lahko zagotovi nastop na Euru 2024. Kaj so se pokazali varovanci Matjaža Keka na zadnjih tekmah v klubskem dresu? Trije so se vpisali med strelce, nekateri so se zelo izkazali, eden izmed njih, reprezentančni novinec Nino Žugelj, je celo proslavljal naslov prvaka!

