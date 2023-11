Green Dragons napovedujejo spektakel, kakršnega Slovenija še ni videla SiOL.net Navijaška skupina Green Dragons, ki stiska pesti za ljubljansko Olimpijo in letos praznuje 35. rojstni dan, za danes pripravlja prav poseben šov. V Stožicah, kjer se bosta v 16. krogu slovenskega prvenstva za točke pomerili Olimpija in Mura, bo izvedla pirotehnični šov. Prejšnji mesec so poskrbeli, da je ''gorelo'' središče Ljubljane, danes pa se obeta pirotehnični spektakel še na stadionu. ''To bo spektakel, kakršnega Slovenija še ni videla,'' napovedujejo navijači Olimpije.

