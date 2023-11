Vrata mariborske upravne enote bodo v sredo ostala zaprta Maribor24.si Kot smo že poročali minuli teden je Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije napovedal stavko na večjem številu upravnih enot, vključno z največjima in najbolj obremenjenima – ljubljansko in mariborsko. Tako so zaposleni na Upravni enoti Maribor danes obvestili, da bo stavka v sredo, 15. novembra 2023, potekala med 8. in 18. uro. Stavka bo potekala na sedežu Upravne enote M ...

