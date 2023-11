Celodnevna stavka na Upravni enoti Maribor Lokalec.si Upravna enota Maribor obvešča vse stranke, da so zaposleni na Upravni enoti Maribor razglasili celodnevno stavko. Stavka bo potekala v sredo, 15. novembra 2023, med 8. in 18. uro na sedežu Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1 ter Prešernova ulica 6 in na vseh krajevnih uradih Upravne enote Maribor. “V tem času bomo strankam zagotavljali najnujnejše storitve v skladu z zakonom. Stranke prosimo za razumevanje,” so sporočili iz Upravne enote Maribor.

