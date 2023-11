Več sindikatov, ki zastopajo zaposlene v javnem sektorju in zdravstvu, je prejšnji četrtek z ministrstva za zdravje prejelo osnutek interventnega zakona. Nato so imeli do petka čas za oddajo pripomb, a si želijo dodatna usklajevanja. Ob tem opozarjajo, da predlog ob interventnih ukrepih vsebuje tudi sistemske posege v zakonodajo.