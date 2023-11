Interventni zakon o zdravstvu je nov napad na gospodarstvo in zdravnike Nova24TV Slovenske oblasti so pripravile nov predlog zakona, ki ga bodo morali poslanci sprejemati po nujnem postopku. Predlog interventnega zakon o zdravstvu, ki je bil pripravljen pod vodstvom nove ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Rupel, je zajadral v roke medijev. Kot pišejo v Financah, kjer naj bi neuradni in neobjavljeni predlog zakona imeli, ta zavarovancem “ne prinaša skoraj nič”. Prinaša p ...

Sorodno