Boštjan je še vedno pogrešan. V sredo steče velika iskalna akcija za njim Lokalec.si Boštjana Nipiča Nipo pogrešajo že več dni. Prijatelji so zdaj stopili skupaj in napovedali za sredo veliko iskalno akcijo. Poročali smo, da je že več kot teden dni pogrešan Boštjan Nipič iz Maribora. Vse od 6. 11. 2023 ga namreč niso videli, za njim je izginila vsaka sled. Zdaj ponovno prosijo za pomoč pri iskanju. Napovedali so, da ga bodo v sredo, 15.11. 2023, skupaj iskali v veliki iskalni akc ...

