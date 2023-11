Iskalna akcija: Prijatelji pogrešanega govorili z vedeževalko, to jim je povedala Lokalec.si Poročali smo, da je že več kot teden dni pogrešan Boštjan Nipič iz Maribora. Vse od 6. 11. 2023 ga namreč niso videli, za njim je izginila vsaka sled. Če so prijatelji napovedali, da bodo Boštjana začeli iskati jutri, so se po pogovoru z vedeževalko odločili, da gredo v akcijo že danes. “Storili bomo vse, da Boštjana najdemo. Še vedno upamo in verjamemo v najboljši razplet. Govorili smo z vedeževa ...

Sorodno













Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Klemen Boštjančič

Janez Janša

Tadej Pogačar

Zoran Janković