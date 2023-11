Razrešeni hrvaški minister vozil prehitro, bil je pijan in nepripet SiOL.net Nekdanji hrvaški minister za obrambo Mario Banožić, ki je povzročil prometno nesrečo blizu Vinkovcev na vzhodu države, v kateri je umrl en človek, je imel v krvi 0,21 promila alkohola, vozil je več kot 80 kilometrov na uro, bil pa je tudi nepripet, pišejo hrvaški mediji. V prometni nesreči je utrpel poškodbe glave in odpeljati so ga morali v bolnišnico, kjer je tudi dočakal svojo razrešitev.

Hrvaška

