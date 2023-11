Povzročil je hudo nesrečo, a razrešeni minister ni vozil pijan SiOL.net V vzorcu krvi, ki so ga po prometni nesreči s smrtnim izidom odvzeli od zdaj že nekdanjega hrvaškega ministra za obrambo Maria Banožića, niso ugotovili prisotnosti alkohola, so danes sporočili s hrvaškega državnega tožilstva. S tem so zanikali navedbe nekaterih medijev, da je Banožić, ko je povzročil prometno nesrečo, vozil pod vplivom alkohola.

