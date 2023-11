Tatum in Porzingis nerešljivi uganki za Knickse, nova zmaga Toronta 24ur.com Košarkarji ekipe New York Knicks so izgubili na gostovanju pri Boston Celticsih z 98:114, v dresu gostiteljev pa sta blestela Jayson Tatum in Kristaps Porzingis. Tatum je zbral 35 točk, od tega 17 v zadnji četrtini, Porzingis je k osmi zmagi Keltov v sezoni prispeval 21 točk, 22 pa jih je dodal Jaylen Brown.

