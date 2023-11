Naftarji z novim trenerjem do prepotrebne zmage RTV Slovenija Po katastrofalnem začetku sezone, ko je prvi kanadski adut za Stanleyjev pokal izgubil derbi dna lige, je prišlo do trenerske menjave pri Edmontonu. Na prvi tekmi pod vodstvom Krisa Knoblaucha so Oilersi doma nadigrali NY Islanders s 4:1.

Sorodno