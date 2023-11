'Hat-trick' Draisaitla za preobrat in zmago Edmontona, uspešen tudi Colorado 24ur.com Hokejisti Edmonton Oilers so pod vodstvom novega trenerja Krisa Knoblaucha v severnoameriški ligi NHL prišli do zanesljive domače zmage nad New York Islanders s 4:1. Colorado Avalanche pa se je v gosteh s 5:1 znesel nad ekipo Seattle Kraken, ki je v uvodni tretjini dosegla prvi gol na tekmi, nato pa ji je povsem pošla sapa.

