Novomeški policisti so v ponedeljek nekaj po 21. uri obravnavali voznika, ki na dolenjski avtocesti ni upošteval njihovih navodil, naj ustavi, ampak je s pospešeno vožnjo odpeljal naprej. Ustavila ga je šele okvara vozila. Vozil je tudi z okoli 220 kilometri na uro. V avtu pa so policisti odkrili šest migrantov, so sporočili s PU Novo mesto. Avtomobil italijanskih registrskih oznak so policisti za ...