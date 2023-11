Včeraj okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča na območju Drganjih sel. Policisti PP Dolenjske Toplice so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 23-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano so oskrbeli reševalci in jo odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročiteljici nesreče zarad ...