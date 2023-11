Gnojenje s tekočimi gnojili tudi v Pomurju podaljšano do decembra Vestnik Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je gnojenje s tekočimi gnojili podaljšalo do 15. decembra letos.





Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tadej Pogačar

Klemen Boštjančič

Zoran Janković