17. novembra bo dan slovenske hrane, tradicionalni slovenski zajtrk tudi letos v vrtcih in šolah Vlada RS Danes je potekal Zajtrk z novinarji pred dnevom slovenske hrane, 17. novembrom, ko bo v vrtcih, šolah ter drugih javnih zavodih in organizacijah že trinajstič organiziran Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Dogodka se je s strani MKGP udeležila generalna direktorica Direktorata za hrano in ribištvo Ana Le Marechal Kolar.

